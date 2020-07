Winzerfest-Livestream aus dem Parktheater

Bensheim.Ein Jahr ohne Winzerfest – für die Bensheimer undenkbar. Aber im Corona-Jahr ist bekanntlich alles anders und ein Winzerfest unter Pandemie-Bedingungen – mit Maske, Abstand, Datenerfassung und Desinfektionsmittel – ebenfalls undenkbar.

Logische Konsequenz: Anfang Mai sagte der Verkehrsverein Bensheim als Veranstalter des größten südhessischen Wein- und Volksfestes die neuntägige Veranstaltung in der Bensheimer Innenstadt ab – mit großem Bedauern und schweren Herzens.

Es war eine historische Absage, denn das Bergsträßer Winzerfest ist nach seiner Premiere im Jahr 1929 lediglich in den Jahren des Zweiten Weltkriegs und der Nachkriegszeit ausgefallen. Seit 1947 war es eine Konstante im jährlichen Festkalender und Anziehungspunkt für tausende Besucher. „Wir mussten frühzeitig die Reißleine ziehen“, betont Cheforganisator Thomas Herborn.

Aber jetzt blitzt ein Hoffnungsschimmer am Bensheimer Corona-Horizont auf: Eine Arbeitsgruppe – bestehend aus Verkehrsverein, Bergsträßer Winzern, Veranstaltern und interessierten Bürgern – hat sich zusammengetan und ein alternatives Konzept ausgetüftelt.

Mit viel Herzblut dabei

Die gute Nachricht: Das Winzerfest wird nicht ersatzlos gestrichen. Die schlechte: Dichtes Gedränge im Winzerdorf, gemütliches Schunkeln in den Weinbuchten, Plaudern und Tanzen bis in die Nachtstunden wird es nicht geben. Das 83. Bergsträßer Winzerfest vom 5. bis 13. September 2020 soll unter dem Motto „Winzerfest dehaam“ stehen und wird aus alternativen Formaten bestehen.

„Unser Konzept steht auf zwei Säulen“, erläutert Thomas Herborn im Gespräch mit dieser Zeitung. Der digitale Part wird vom Showmaker-Team um Harry Hegenbarth „mit viel Herzblut und Engagement“ bestritten und wird an neun Tagen live aus dem Parktheater gesendet.

Live aus dem Parktheater

Damit das alles möglichst echt und mit Fest-Atmosphäre rüberkommt, sollen die Türme des Winzerdorfs auf der Theaterbühne nachgebaut werden und Marktplatz-Flair vermitteln. „Wir werden im Normalfall rund eine Stunde von 19 bis 20 Uhr auf Sendung gehen. Das soll sich anfühlen wie im ZDF-Fernsehgarten“, beschreibt Hegenbarth augenzwinkernd die Planung. Neben Moderator Felix Gaudo wird der „rasende Reporter Vince R. Fest“ in der Stadt unterwegs sein und live berichten. Auch die Social-Media-Kanäle werden bespielt. „Wir wollen die neun Tage mit möglichst viel echtem Erlebnis füllen“, betont der Showmaker-Chef, der mit seinem „Stream-Team“ bereits mitten in den Vorbereitungen steckt. Der Live-Stream wird im Magazin-Format gesendet, das bewährte Winzerfest-Programm und die Motto-Tage werden ins Digitale übertragen.

Also doch ein Umzug am ersten Winzerfest-Sonntag? Natürlich werden sich keine Fußgruppen und Festwagen mit dicht gedrängt stehenden Zuschauern durch die Stadt schlängeln, aber ein wenig Umzugs-Feeling soll es dennoch sein. Die teilnehmenden Vereine, Firmen und Organisationen wurden vom Verkehrsverein angeschrieben und haben die Möglichkeit, 20-Sekunden-Videos einzusenden, die dann – vom Showmaker-Team professionell verarbeitet und geschnitten – am 6. September auf Sendung gehen. „Die Idee fanden viele Teilnehmer toll, sie sind froh, dass es überhaupt was gibt“, freut sich Thomas Herborn über die gute Resonanz. Und noch ein Bonbon am Rande: Wer zum Live-Stream ein Fläschchen Wein genießen will, kann sich den vom Weinmobil bringen lassen. „Gekühlt natürlich“, betont Hegenbarth.

Musik mit mobilen Bands

Auch die Eröffnung des Neun-Tage-Spektakels am Samstag, 5. September, wird dem gewohnten Rahmen angepasst. Grußworte von den Ehrengästen und königlichen Majestäten, Musik und Fahnenhissung werden live übertragen. Wie das mit dem Salut-Schießen der Bürgerwehr klappt, bleibt abzuwarten.

Zum Tag der Generationen soll es beispielsweise Musik mit mobilen Bands – à la „Heimway“ – geben, die auf Traktoren platziert vor den Seniorenheimen vorfahren und dort die Bewohner mit schmissigen Melodien unterhalten. Auch die Bergsträßer Gebietsweinprobe am Freitag, 11. September, kann stattfinden – digital aus dem Parktheater übertragen. Die verkosteten Weine können Interessierte im Vorfeld bei den lokalen Winzern erwerben. Moderiert wird die Probe – wie immer – von Weinexperten der Region.

Für die zweite „Säule“, das nicht-digitale Winzerfest, gibt es bereits Pläne, die allerdings noch mit Winzern, Polizei, Behörden, Schaustellern und weiteren Entscheidungsträgern abgestimmt werden müssen. So viel sei verraten: Es wird über ein kleineres Angebot in der unteren Fußgängerzone nachgedacht. Wie das genau aussehen könnte, darüber ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Bereits jetzt ist aber klar: Ein Feuerwerk wird es nicht geben. „Wir müssen Ansammlungen von Zuschauern auf Plätzen, von denen man eine gute Sicht hat, unbedingt vermeiden“, begründet Herborn die Entscheidung. Auch das Winzerdorf wird selbstverständlich nicht aufgebaut. Allerdings wird die Innenstadt während der „realen“ Winzerfest-Woche mit Fahnen geschmückt, immerhin eine lieb gewordene Gewohnheit, auf die die Bensheimer nicht verzichten müssen.

„Wir wollen den Bürgern was bieten, aber es darf nichts aus dem Ruder laufen“, betont Bürgermeister Rolf Richter.

