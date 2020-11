Bensheim.„Orange the World“: Unter diesem Motto starten am heutigen 25. November, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, die Orange Days. Die weltweite Kampagne wurde 1991 vom Women’s Global Leadership Institute ins Leben gerufen und macht auf die Benachteiligung von Frauen und auf die geschlechtsspezifischen Formen von Gewalt gegen Frauen aufmerksam.

„Auch wenn viele geplante Aktionen zu den Orange Days in diesem Jahr Corona-bedingt eingeschränkt wurden, so bin ich mit unseren Aktivitäten vor Ort sehr zufrieden“, kommentierte Irene Schmidt, Präsidentin des SI-Clubs Bensheim/Heppenheim. So wurde beispielsweise durch die Unterstützung der Geschäftsleitung im Kaufhaus Ganz in Bensheim eine augenfällige „Orange Days“-Dekoration von Soroptimist International prominent im Drehkreuz des Haupteingangs platziert!

Die Spoken Word-Autorin und gebürtige Bensheimerin Jule Weber hat anlässlich der Aktionstage den expressiven Text „Stärker als Gewalt“ lyrisch umgesetzt. Der Text wird heute vom SI-Club BensheimHeppenheim in den sozialen Medien als Video online gestellt.

Unter dem Motto „Wir bringen das Thema auf den Tisch“ verteilen engagierte Frauen in der Bergsträßer Gastronomie orangefarbene Bierdeckel, auf denen die Telefonnummer des Hilfetelefons Gewalt gegen Frauen – Tel. 08000-116016 – und die Webseite www.hilfetelefon.de gedruckt sind. Betroffene Frauen wissen so, wo sie Beratung und Hilfe finden können, die anonym, kostenfrei und rund um die Uhr in deutscher Sprache und 17 weiteren Fremdsprachen telefonisch und online angeboten werden.

Darüber hinaus ist es dem lokalen Frauenclub wichtig, auf die schnelle Hilfe nach einer Vergewaltigung in der Gynäkologischen Ambulanz im Kreiskrankenhaus Bergstraße in Heppenheim hinzuweisen. Hier finden Opfer rund um die Uhr an sieben Tagen der Woche neben einer medizinischen Untersuchung auch die gerichtsfeste Spurensicherung von Beweismaterial. red

