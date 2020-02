„Wir bringen Sonne in die Bude“

Bensheim.Die Fans von Pasquale Aleardi wissen, dass er nicht nur ein international gefragter Schauspieler, sondern auch ein leidenschaftlicher Sänger und Entertainer ist. Seine Wandlungsfähigkeit stellte der Schweizer mit italo-griechischen Wurzeln in zahlreichen TV- und Kinoproduktionen wie „Keinohrhasen“ oder in der Krimireihe „Kommissar Dupin“ unter Beweis. Mit seiner Darstellung des J.D. Salinas in dem Science-Fiction-Horrorfilm „Resident Evil“ sorgte er auch international für Beachtung. Große Erfolge verzeichnete der 48-Jährige auch mit der Verfilmung des Udo-Jürgens-Musicals „Ich war noch niemals in New York“.

Aktuell ist er gerade dabei, zusammen mit einem Schweizer Regisseur eine Serie fürs Fernsehen zu entwickeln. Da die Produktion aber noch nicht ganz in trockenen Tüchern, hält er sich mit Einzelheiten zurück. Mit seiner Band Die Phonauten gastiert er am Samstag (29.) im Musiktheater Rex.

Herr Aleardi, ist die Musik für Sie ein Saisongeschäft?

Pasquale Aleardi: In der Regel ist das tatsächlich eher ein Ding für die Wintermonate, weil von November bis März wenig bis gar nicht gedreht wird. Wir touren daher bevorzugt während dieser Jahreszeit. Das hat sich so ergeben. Und wir haben es so beibehalten.

Haben diese dunklen Monate den von Ihnen geprägten Begriff „Antidepressionsmusik“ geboren?

Aleardi: Das habe ich mir nie überlegt, aber es stimmt. Wir bringen tatsächlich Vitamin D und Sonne in die Bude. Darauf kommt es uns am meisten an.

In der Kunst überwiegt meist das Positive der Melancholie. Im echten Leben gelten die Mitteleuropäer und besonders die Deutschen als Volk der Schwermütigen. Erleben Sie das ähnlich?

Aleardi: Das würde ich nicht leugnen wollen. Ich bin aber von den Genen her südländisch geprägt. Mein Vater war Italiener, die Mutter aus Griechenland. Am Meer tanke ich neue Energie und lade meine Akkus auf. Ich spüre, wie das Immunsystem herunterfährt, wenn diese sonnigen Auszeiten zu kurz kommen. Aber auch die Konzerte mit den Jungs verschaffen mir regelmäßig die nötigen Glückshormone, was ich sehr genieße. Wenn dann auch noch das Publikum mit einem hellen Strahlen aus dem Saal geht, ist das wirklich das größte Geschenk.

Ist die Band aus einem Zufall heraus entstanden nach dem Motto „Mucke machen mit Kumpels“ oder war das ein geplantes Projekt?

Aleardi: Seit ich elf bin, mache ich Musik, habe Klavier gelernt und ab 18 meine ersten Bands gegründet. Die Musik war immer eine Art zweites Standbein, für das ich bald bekannt war. Am Theater oder beim Film war das oft ein Vorteil. Unter anderem habe ich für die Theaterverfilmung von Frank Wedekinds „Lulu“ die Filmmusik beigesteuert. Als ich dann 2005 Marc Leymann alias „die böse Mary“ kennengelernt habe, entstanden die ersten Songs. Damals waren wir noch acht Musiker. Das hat sich jetzt konzentriert: Drei sehr unterschiedliche, aber künstlerisch gleichwertige Typen, die sich toll ergänzen. Vor allem live.

Wie ist der Name entstanden? Phonauten klingt nach Klangkosmos.

Aleardi: Das ist gar nicht so weit weg. Der Name stammt von „Mary“ und Jörg „Spike“ Hamers. So genau haben wir das nie definiert. Aber es hat durchaus etwas mit einer gewissen musikalischen Weite und einem virtuosen Umgang mit Tönen zu tun. Der Begriff passt ganz gut zu unserem Stil, ein wilder Cocktail aus Soul, Funk, Pop und auch etwas Swing. Unsere Lieder zielen darauf ab, die Stimmung des Publikums auf interaktive Weise zu heben. Unsere Mission ist, dass wir die Leute einbeziehen und einen klasse Abend verbringen.

Funktioniert das in kleineren Häusern besser?

Aleardi: Je mehr Überblick, desto besser. Wir spielen selten vor mehr als 400 Gästen. Die Nähe zu den Zuhörern ist uns ganz wichtig.

Warum ist Marx Leymann „die böse Mary“?

Aleardi: Weil er mich seit jeher ständig beleidigt (lacht). Daraus entstand eine positive Dynamik. Irgendwann sagte ich, hey, rede doch auf der Bühne so mit mir wie dahinter. Das hat dem Publikum gefallen. Und aus Jörg wurde dann der „ liebe Spike“, weil er mich meistens beschützt. Aus dieser Reibung heraus entstehen manchmal anarchische Situationen. Die Leute finden das lustig.

Gehören theatralische Elemente mit zu einem Konzert der Phonauten?

Aleardi: Absolut, das hat sich so entwickelt und zieht sich wie ein roter Faden durchs Programm. Manchmal grenzt das schon fast an Comedy. Das war damals nicht so geplant, aber es macht uns Spaß und wir werden diese Note eventuell weiter ausbauen. Mal schauen.

Wann ist denn Ihre Biografie in Richtung Theater abgebogen?

Aleardi: Ich hatte nie ein Schlüsselerlebnis im Schauspiel, deshalb lag die Karriere als Musiker zunächst näher. Aber ich war nicht so gut im Notenlesen. Das Klavierspielen war mein Ding, das Instrument liegt mir. Hätte ich damals noch ein, zwei Jahre länger geübt, hätte das was werden können. Dann war ich rein zufällig bei einem öffentlichen Besuchstag der Schauspielakademie in Zürich. Dort hat es Klick gemacht und ich habe mich in die Schauspielerei verliebt. Auf einmal hatte sich der Kurs gedreht. Ich mochte die Vielfalt des Berufs. Um richtig Deutsch zu lernen – ich bin ja in der Schweiz aufgewachsen – wollte ich dann möglichst schnell nach Deutschland gehen.

Es folgten Engagements in Bonn, Düsseldorf und Köln. Und irgendwann New York.

Aleardi: Das war 2014. Ich durfte in „Chicago“ am Broadway im Urensemble den Billy Flynn spielen. Für mich die ideale Mischung aus Schauspiel und Musik. Diese Zeit werde ich mit einem Lächeln mit ins Grab nehmen.

Von New York nach Hollywood: Sie haben im ersten Musical von „Cirque du Soleil“ einen Filmregisseur der goldenen Ära gespielt.

Aleardi: „Paramour“ ist auch so ein spektakuläres Erlebnis, das auf immer bleiben wird. Die Zusammenarbeit mit diesen Weltklasse-Artisten war grandios. Ab April wird es weitere Shows in der Neuen Flora in Hamburg geben. Darauf freue ich mich sehr. Denn diese Show ist auch so ein exzellentes Antidepressivum wie unsere Konzerte mit den Phonauten.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 26.02.2020