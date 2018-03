Anzeige

Bensheim.Viele Bensheimer kennen Hans-Dieter Jung noch als Wirt des Weinlokals Walderdorffer Hof, das er bis zu seinem Umzug in die Eifel 15 Jahre lang bewirtschaftete. Neben seiner Kochleidenschaft hat Jung eine zweite Passion gepflegt: die Malerei. Ab Freitag, 16. März, zeigt der Künstler im Hospiz Bergstraße eine Acryl-Bilder-Serie auf Leinwand zum Thema Frühjahr/Sommer/Herbst/Winter sowie Materialcollagen mit Acryl und sowie Emaille-Bilder.

Letztere entstehen durch das Aufbringen von Emaillefarben oder Pulver auf Stahlplatten und einem anschließenden Brennvorgang bei 850 Grad Celsius. Jung, der viele Jahre in Bensheim gelebt hat, hat sich an seinem neuen Wohnort in der Eifel ein Atelier mit Malschule aufgebaut. Er ist Dozent für Malerei an der Volkshochschule Wittlich und der Cusanua-Akademie in Bernkastel-Kues.

Als seine Schwerpunkte bezeichnet der Künstler die Aquarell-, Acryl- und Mischtechnik für Landschaft, Stillleben und abstrakte Malerei. Außerdem fertigt er Arbeiten im Siebdruckverfahren sowie Stahl- und Holzskulpturen. Seit 2013 beschäftigt er sich intensiv mit Emaille.