Wissenswertes rund um die Wildkatze

Bensheim.Der BUND Bensheim lädt zur Hauptversammlung für Montag, 12. März, in den Nebenraum des Restaurants Präsenzhof ein. Beginn ist um 19 Uhr mit einem Vortrag zum Thema Wildkatze und Biotopvernetzung durch die Referentin Susanne Schneider, Naturschutzmanagerin des BUND Hessen. Ab 20.15 Uhr beginnt dann die Hauptversammlung.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) informiert über die Wildkatze und ihren Lebensraum, ihre Vorkommen in Deutschland und die Themen Waldverbund und Lebensraumzerschneidung. Susanne Schneider wird Wissenswertes über die Wildkatze und ihre notwendigen Lebensräume berichten. Was weiß man über dieses Tier? Wie kann man die Wildkatze nachweisen? Was hat es mit dem Baldrian und grünen Korridoren auf sich? Kommt die Wildkatze auch im Odenwald vor?

Bei der Hauptversammlung werden die Schwerpunkte und Berichte intensiv besprochen. Beispielsweise wird vom neuen Projekt des BUND-Froschgartens in Schönberg berichtet.