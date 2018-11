Bensheim.In Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek gestaltet der Ausländerbeirat wieder eine mehrsprachige Vorlesestunde für Kinder ab vier Jahren. Für Donnerstag (8.) 15.30 Uhr sind Eltern und Kinder in die Stadtbibliothek zur fantasievollen Geschichte „Der Farbenverdreher“ eingeladen.

Deutsch, französisch, türkisch

Zum Inhalt: „Aus gelb und blau wird grün, das weiß Elsie genau. Aber was wird aus braun und rot? Der Farbenverdreher zeigt es ihr, als er eines Tages in ihrem Bild auftaucht und alles durcheinanderwirbelt.“

Die Kinder erwartet eine witzige Reise in die Welt der Farben. Vorgelesen wird abwechselnd in deutsch, französisch und türkisch. Treffpunkt ist das Lesepodest in der Kinderbibliothek. ps

