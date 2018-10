Wo einst die feinen Damen flanierten

Auerbach.Wer etwa die Dorfmühle in Auerbach als idyllisches Gartenlokal kennt, ahnt meist wohl nichts von ihrer industriellen Vergangenheit. Ein Besuch im Bürgerhaus Kronepark an diesem Wochenende kann da Abhilfe schaffen. Zum 31. Mal eröffnete der Kur- und Verkehrsverein direkt nach der Kerb die jährliche Auerbacher Bilderausstellung mit alten Ansichten des Orts. Seit drei Jahren werden dabei die Fotos von früher mit aktuellen Aufnahmen aus dem gleichen Blickwinkel kombiniert – auch für die jüngere Generation und Neubürger ergibt sich so die Chance, die historischen Bilder örtlich zuzuordnen.

Storchennest samt Bewohner

Die Dorfmühle ist in einer Zeit zu sehen, in der die Damen noch mit Sonnenschirmen flanierten. Rechts im Hintergrund des Dorfmühlengebäudes erkennt man einen hohen Schornstein samt Storchennest und Nestbewohnern. Ob der auf demselben alten Foto unterhalb der Bergkirche stehende junge Baum die heutige Brückmanns-Linde ist, kann der Betrachter nur vermuten. Welches Leben einst in der Bachgasse herrschte, kann man anhand der Fotos aber erahnen.

Kinder und Gänse erfreuten sich am Wasser des unverdohlten Baches und insbesondere im unteren Teil der Straße reihte sich Geschäft an Geschäft. Der Eingang zur Bachgasse rief bei den Besuchern der Ausstellungseröffnung nicht nur angenehme Erinnerungen wach, praktizierte doch an der Stelle des heutigen Matratzengeschäfts einst ein Zahnarzt. Und auch die malerisch wirkenden Fachwerkhäuser entlang der Straße entlockten den Besuchern nicht nur verzückte Seufzer. „Ich bin froh, dass ich nicht in so einem schäbigen Haus wohnen muss“, lautete auch ein Kommentar.

Bei der Eröffnung der Ausstellung am Donnerstagabend ließ Thomas Schrabeck vom Auerbacher Kur- und Verkehrsverein die Geschichte der Bachgasse, die in diesem Jahr die Motive der ausgewählten Fotos bestimmt, Revue passieren. Schon die Römer nutzten demnach den Weg entlang des Bachs, um sich mit Steinen aus dem Marmorbergwerk zu versorgen. Die Grafen von Katzenelnbogen ließen nicht nur die Burg auf dem Auerberg, sondern auch die ersten festen Häuser in der Bachgasse mauern – darunter die ersten Gebäude der Dorfmühle. Im Mittelalter soll der Schenk von Erbach auf dem Weg zum Wormser Reichstag beim Kronenwirt in Auerbach regelrecht versackt sein.

Immer wieder verwüsteten Unwetter die Bachgasse und sorgten dabei auch für Todesfälle. Großherzog Ernst Ludwig verlebte im Jahr 1894 seine Flitterwochen im Fürstenlager und kam dabei oft mit der offenen vierspännigen Kutsche durch die Bachgasse – wo auch die Kaserne für die Soldaten war, die während seines Aufenthalts das Fürstenlager bewachten. Direkt neben der Kaserne befanden sich die Auerbacher Synagoge und das Judenschulhaus – unweit des evangelischen Pfarrhauses, das an der Stelle des heutigen evangelischen Gemeindezentrums stand.

Rathaus, Metzger und Schreiner

Die Bachgasse spielte für das Leben des Orts die Rolle eines Verwaltungs- und Wirtschaftszentrums. Hier befanden sich nicht nur das Rathaus, sondern unter anderem auch mehrere Lebensmittelgeschäfte, Metzger, Bäcker, Schuhmacher, Eisdielen, Schlossereien, eine Schreinerei, Speditionen, eine Ziegelei, zwei Nussdörren für die vielen Auerbacher Walnussbäume und etwa 20 Bauernhöfe.

Schrabeck dankte dem vielköpfigen Ausstellungsteam des Auerbacher Kur- und Verkehrsvereins mit je einem Exemplar des just erschienenen Auerbacher Kalenders für das Jahr 2019, der ab sofort in den Buchhandlungen erhältlich ist.

Den Dank an die fleißigen Helfer teilten in ihren Grußworten zur Eröffnung auch Stadtverordnetenvorsteherin Christine Deppert und Bürgermeister Rolf Richter, der diesjährige Schirmherr der Kerb. Er erinnerte daran, dass auch die Kerb ein lebendiger Teil der Tradition sei, die schließlich nicht nur aus gemauerten Steinen bestehe – insofern sei die Bilderausstellung in jedem Jahr ein guter Abschluss für das Fest.

Ortsvorsteher Robert Schlappner machte auf den Verkehr aufmerksam, der in der Bachgasse immer wieder auch ein Thema darstelle, das sowohl problematisch als auch unumgänglich sei – früher wegen durchfahrender Marmorit-Laster, heute wegen des Besucherandrangs im Fürstenlager. Er erinnerte auch an die damals umstrittene Verdohlung zur Bannung der Überflutungsgefahr, bei der der Bach 1987 dann nur zum Teil unter die Erde verlegt wurde: „Ich bin froh, dass die Bach erhalten blieb.“ Seinen Dank richtete Schlappner an die Kerweabteilung, die für ihre Arbeit große Anerkennung der Bevölkerung verdiene.

Der Eintritt ist frei

Die Bachgassen-Szenen mit Gänsen und Kindern aus ganz unterschiedlichen Zeiten, die Mitglieder des Privatclubs Weidgassia vor dem Rathaus, Hochwasser in der Bachgasse und vieles mehr sind noch am heutigen Samstag von 14 bis 18 Uhr und morgen von 11 bis 18 Uhr im Bürgerhaus Kronepark zu sehen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.

