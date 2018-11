Wo Wallenstein und Heuss nächtigten

Bensheim.„Das war spitze“, waren sich die Teilnehmer der Tagesfahrt des deutsch-ungarischen Freundeskreises Bensheim–Mohács nach Miltenberg einig. Die meisten der Gruppe kannten das Spessartstädtchen nur vom Hörensagen. Bei strahlendem Sonnenschein konnten sie sich jetzt selbst davon überzeugen, wie schön und anmutig das zwischen Weinbergen, Wald und Wasser im romantischen Maintal gelegene mittelalterliche Fachwerkstädtchen, das auch die „Perle des Mains“ genannt wird, ist.

Dort erlebten die Mohács-Freunde im historischen Schwarzviertel die einmalige Atmosphäre des ältesten Teils der Stadt. Den Reichtum und die frühere Bedeutung Miltenbergs erkennt der Besucher noch heute an den prächtigen Fachwerkbauten, die in Deutschland ihresgleichen suchen.

Weltbekannt ist der historische Marktplatz mit seinem „Schnatterloch“, das bereits als Kulisse für „Das Wirtshaus im Spessart“ zu Ruhm und Bekanntheit gelangte. Nicht weniger imposant präsentiert sich die älteste Fürstenherberge Deutschlands, das „Gasthaus Zum Riesen“, in dem sich auch dieser Tage noch hervorragend in historischem Ambiente speisen lässt, wie die Bensheimer Gruppe selbst feststellte.

Doch zunächst führte der zweite Vorsitzende des Vereins, Reinhard Grohrock, die Gruppe an den Main, denn dort stand eine Schifffahrt an. Die Mohács-Freunde erfuhren dabei nicht nur, dass der Fluss bei den Kelten „Mogion“ und bei den Römern „Moenus“ hieß und mit 527 Kilometern der längste rechte Nebenfluss des Rheins ist. Vom Schiff aus konnte man die Mildenburg sehen, die erhaben über allem thronte. Mit vielen neuen Eindrücken beladen ging es anschließend in den „Riesen“, Deutschlands ältestes Gasthaus, dessen erste urkundliche Erwähnung aus dem Jahr 1158 stammt.

1589 wurden dem aus Schwäbisch Hall stammenden Besitzer, Jost Virnhaber, 100 Eichenstämme zum Um- und Ausbau des Gebäudes durch den Stadtrat bewilligt.

Die Bensheimer Gruppe machte sich während des Mittagessens mit der Geschichte des Hauses vertraut und erfuhr, dass sich der „Riesen“ seit 1970 im Besitz des Diplom-Ingenieurs und Architekten Werner Jöst aus Weinheim befindet. Jöst hat sich schon seit langem mit dem spätmittelalterlichen Bauwesen und dem „Riesen“ im Besonderen vertraut war. Mit großem Einsatz hat er die bauliche Substanz grundlegend saniert.

Von Barbarossa bis Wallenstein

Das Gasthaus rühmt sich, Fürsten wie Kaiser Barbarossa (1158), Kaiser Friedrich III., König Ludwig der Bayer, (1314, kurz nach seiner Königswahl), Kaiser Karl IV. (im Februar 1368) und Kaiserin Maria Theresia beherbergt zu haben. Während des Dreißigjährigen Krieges nächtigten im „Riesen“ Tilly, Gustav II. Adolf, Pappenheim, Piccolomini, und Wallenstein. Im 20. Jahrhundert übernachteten unter anderen Richard Strauss, Theodor Heuss, Hans Albers, Heinz Rühmann und Elvis Presley hier.

Nachdem man sich gestärkt hatte, ging es zur Besichtigung ins Brauhaus Faust, das seit 360 Jahren in Miltenberg beheimatet ist. Kilian Francois Mathieu Servantaine gründete die Brauerei 1654, 1825 übernahm Georg Anton Krug die Brauerei, und 1875 trat der Küfer und Braumeister Johann Adalbert Faust in die Brauerei ein, die inzwischen in vierter Generation geführt wird. Klar, dass neben der Besichtigung auch der Gerstensaft probiert wurde.

In einem Landgasthof in Reichelsheim-Gersprenz ließen die Mohács-Freunde den Tag ausklingen, ehe es am Abend wieder zurück nach Bensheim ging. mül

