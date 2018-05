Anzeige

Bensheim.Die Teilnehmer lernen in einem Wochenendkurs der Kreisvolkshochschule verschiedene Techniken und Materialien der Acrylmalerei kennen und setzen ihre mitgebrachten Ideen um.

Sie experimentieren mit Formen, Materialien und Inhalten und kreieren so ganz persönliche Bilder. Nach der Anmeldung erhält man eine umfangreiche Materialliste. Der Workshop läuft am Samstag, 26. Mai, von 11 bis 17 Uhr, und am Sonntag, 27. Mai, von 11 bis 16 Uhr im Papierraum der Kirchbergschule in Bensheim. Anmeldeschluss ist eine Woche vorher. Infos und Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule unter www.kvhs-bergstrasse.de oder 06251/5826376. red