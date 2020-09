Wochenmarkt weiter stärken

Bensheim.„Wir wollen den Wochenmarkt in der Innenstadt weiterhin stärken und ihn im Rahmen des neu aufgestellten Stadtmarketings weiterentwickeln“, sagt CDU-Stadtverordneter Ralf Dorsheimer. „Der Wochenmarkt bietet täglich regionale und abwechslungsreiche Produkte auf dem Marktplatz an und belebt damit die Innenstadt.“ Der Wochenmarkt in Bensheim habe ein Alleinstellungsmerkmal an der Bergstraße, was es auch in Zukunft zu erhalten gelte.

Ob beim Innenstadtdialog oder bei den Diskussionen zum Marktplatz der Zukunft wurde der Wochenmarkt als Säule für eine Belebung für das Herz der Stadt genannt. Die Beteiligten waren sich einig, dass der Wochenmarkt zu erhalten ist und noch einige Potenziale für eine Weiterentwicklung besitzt. Hierzu hat das Bürgernetzwerk eine Online-Befragung im August durchgeführt, deren Ergebnisse nun veröffentlicht wurden.

Umfrage des Bürgernetzwerks

„Mit diesen wollen wir uns in den nächsten Wochen beschäftigen und darüber sprechen“, erklärt CDU-Fraktionsvorsitzender Markus Woißyk. „Wir sind neugierig, welche Anregungen und Vorschläge aus der Bevölkerung genannt wurden und danken dem Bürgernetzwerk für seine Arbeit.“ Ebenfalls haben die Mitglieder der CDU-Fraktion in der Vergangenheit einige Ideen und Vorschläge entwickelt. Unter anderem könnte der Wochenmarkt mit einigen passenden Ständen und Angeboten ergänzt werden, zum Beispiel einem Bauernmarkt mit regionalen Produkten.

An einzelnen Tagen könnten abends Motto-Veranstaltungen mit Food-Trucks stattfinden. Als sehr geeignete Ergänzung sieht die Union den Weinstand, der sich im vergangenen Jahr auf dem Marktplatz befand. Dieser würde besonders in die Zeit des Weinfrühlings passen. Hier könnten die hiesigen Winzer ihre Produkte präsentieren und ausschenken.

Die Mitglieder der CDU-Fraktion kommen am heutigen Dienstag (15.), um 19 Uhr, im Restaurant Felix, Dammstraße 46, zusammen. Hier wollen sie mit Bürgermeister Rolf Richter und Erster Stadträtin Nicole Rauber-Jung über den Wochenmarkt und die Möglichkeit der Weiterentwicklung sprechen. red

