Bensheim. Der Verkauf des Meerbachsportplatzes könnte ein juristisches Nachspiel haben: Die Wohnbau Bergstraße eG, die voraussichtlich nicht den Zuschlag für das Gelände erhält, will das komplette Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof prüfen lassen. Das kündigte Vorstand Gernot Jakobi am Montagabend im Haupt- und Finanzausschuss an.

„Es kommt zu einer Ungleichbehandlung. Das wollen wir nicht hinnehmen“, begründete Jakobi diesen Schritt. Warum es ihm im Detail geht, wollte er nicht offenlegen, nannte allerdings ein Beispiel. Der Genossenschaft sei nicht bekannt gewesen, dass Stadt und Land mindestens zwischen 1,7 und zwei Millionen Euro mit der Veräußerung erlösen wollen. „Dieser Punkt findet sich nicht in der Ausschreibung wider. Wenn uns das bewusst gewesen wäre, hätten wir anders gehandelt.“

Die Wohnbau Bergstraße hatte - wie berichtet - 1,4 Millionen Euro für die 1,2 Hektar große Fläche geboten, allerdings laut Bürgermeister Rolf Richter weitere Bedingungen gestellt, die sich für die Stadt finanziell nachteilig entwickeln würden. Konkurrent Bonava/Sahle ist bereit, 2,6 Millionen Euro zu zahlen.