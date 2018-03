Anzeige

Bensheim.Joachim Uhde, Vertreter der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) im Magistrat, berichtet auf der nächsten BfB-Fraktionssitzung darüber, wie Hamburg das Problem der steigenden Mieten und wenigen Sozialwohnungen durch lebendige, sozial gemischte Wohnquartiere löst.

Die Fraktionssitzung der BfB findet am Dienstag (6.) ab 19 Uhr im Hotel Felix, Dammstraße, statt. Als weiterer Schwerpunkt wird die neue Kita an der Sparkassen-Alle beraten. Ab 19.45 Uhr treffen sich die Mitglieder der BfB zu ihrer Sitzung ebenfalls im Hotel Felix. „Wir bereiten eine Informationsveranstaltung mit Info-Stand zum Thema Stadtgrün und lebendige Gärten in Bensheim – Wunsch und Wirklichkeit vor, informiert BfB-Stadtverordnete Dr. Ulrike Vogt-Saggau. Interessierte Gäste sind ab 19.45 Uhr eingeladen. red