Wohnprojekt, Senioren-WG oder Altenheim

Bensheim.Wann fängt das Altwerden eigentlich an? Wie und wo wollen wir im Alter wohnen? Fragen, die nicht unbedingt zu unseren Lieblingsthemen gehören, die mal eben so am Mittags- oder Kaffeetisch besprochen werden.

Das Netzwerk Demenz der Stadt Bensheim hat das Thema angepackt und zu einer Gesprächsrunde über „Wohnen im Alter“ eingeladen. Teilnehmer waren Stephanie Gast von der

...