Bensheim.Das Schaffen von Wohnraum ist eines der derzeit wichtigsten Ziele der CDU in Bensheim. „Der Bedarf ist deutlich spürbar, an zeitnahen Lösungen möchten wir weiter arbeiten“, sagt Fraktionschef Markus Woißyk. „Bensheim wächst weiter entgegen früherer Prognosen. Menschen ziehen in unsere Stadt, weil sie viele wichtige Faktoren wie zahlreiche Kinderbetreuungsplätze, verschiedene Schulen, attraktive Arbeitsplätze sowie eine vielseitige Vereinslandschaft und tolle Kulturangebote bietet.“

Am heutigen Dienstag (14.) kommen die Stadtverordneten der CDU-Fraktion um 19 Uhr im Weinhaus „Blauer Aff“ in Auerbach zusammen. Die Christdemokraten wollen laufende Vorhaben zur Schaffung von Wohnraum in Bensheim besprechen. In den letzten Jahren seien bereits viele Projekte umgesetzt worden, auch in Zukunft stehen weitere an, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU. „Uns sind verschiedene Wohnformen wichtig“, sagt Stadtverordnete Petra Jackstein. „Das Angebot muss aus unserer Sicht vielfältig sein. Wohnraum für junge Familien, für Senioren oder für Menschen mit niedrigem Einkommen zählt dazu.“ Aktuell sind mehrere Projekte in Bensheim und seinen Stadtteilen im Verfahren, womit sich in naher Zukunft die städtischen Gremien beschäftigen werden. Erster Stadtrat Helmut Sachwitz wird zu den einzelnen Projekten Erläuterungen geben.

Zusätzlich planen die Christdemokraten einen Rundgang am Euler-Gelände. Das Gebiet in zentraler Lage biete verschiedene Wohnformen in hoher Qualität. „Wir wollen mehr zum aktuellen Stand und Baufortschritt erfahren sowie über den Verkauf der Wohnungen. Auch die Sanierung der denkmalgeschützen Gebäude soll im Mittelpunkt des Rundgangs stehen“, kündigt Ortsvorsteher Marco Weißmüller an.