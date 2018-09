Wohnraum und Verkehr

Bensheim.Viele wichtige Entscheidungen für die Entwicklung Bensheims werden in der kommenden Stadtverordnetenversammlung getroffen. Nach dem Umzug des DRK soll auf dem alten Gelände in der Rodensteinstraße – wie berichtet – neuer Wohnraum für 35 Senioren vom Caritasverband geschaffen werden.

„Dies ist ein wichtiges Projekt für die älteren Mitmenschen und liegt mit der Zentrumsnähe genau richtig“, betont GLB-Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier. Ebenso bedeutsam sei, dass Wohnraum auf dem EKZ-Gelände entsteht. Die Brache soll bald zugunsten dringend benötigter Wohnungen verschwinden. Die Entwurfsplanung liegt zum Beschluss vor

Die Stadtverordneten beschließen außerdem, dass die Auswirkung des Verkehrs im Hinblick auf die Belastung der Wormser Straße gesondert darzustellen ist. Ein für die Grünen wichtiger Punkt, weil die Belastung der Bewohner in den angrenzenden Wohngebieten beachtet werden muss, heißt es in der Pressemitteilung.

In Auerbach wird statt der Erweiterung nun ein Neubau des Lidl an gleicher Stelle an der Darmstädter Straße geplant. „Im Ballungsraum Rhein-Main ist es vielerorts Thema, auf den Läden im Erdgeschoss weiteren Wohnraum zu schaffen. Dies versiegelt keine weiteren Flächen“, schreibt die GLB und unterstützt das Projekt.

Für die Kinderbetreuung in Bensheim werden im Nachtragshaushalt 1,3 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt. Am heutigen Dienstag (11.) werden die Themen in der Fraktionssitzung der Grünen Liste Bensheim (GLB) ab 20 Uhr in der Gaststätte Präsenzhof in der Bahnhofstraße beraten. Gäste sind willkommen. red

