Wohnungsbrand in der Rodensteinstraße

Bensheim.Eine offensichtlich alkoholisierte Person ist nach Angaben der Einsatzkräfte am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr in der Küche in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Rodensteinstraße 52 gegen den Herd gefallen und hat dabei die Herdplatten eingeschaltet. Gegenstände, die darauf standen, gerieten in Brand. Die von Nachbarn alarmierte Feuerwehr rückte mit Löschfahrzeugen und der Drehleiter an. Durch das schnelle Eingreifen konnte größerer Schaden verhindert werden. Der Bewohnen musste mit einer Rauchgasvergiftung ins Heilig-Geist-Hospital gebracht werden. Zum Einsatzort kamen auch Stadtbrandinspektor Jens-Peter Karn, zwei Rettungswagen des Roten Kreuzes, der leitende Notarzt und der organisatorische Leiter Rettungsdienst. Rund 40 Personen waren im Einsatz. Die Rodensteinstraße musste kurze Zeit gesperrt werden. df/Bild: Strieder

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 14.10.2019