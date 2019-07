Wolfgang Werkmeister malt Naturgewalten

Bensheim.Vor vierzig Jahren begann mit einem Geländemarsch bei Regen und Wind um das Schloss Lichtenberg im Odenwald die Bekanntschaft zwischen Wolfgang Werkmeister und Wolfgang Böhler.

Der in Hamburg lebende und wirkende Künstler wollte sich nicht mit dem „lieblichen Odenwald“ abfinden, galt es doch, das Motiv seiner umfassenden ersten Ausstellung zu finden. Bildaufbau und Strukturen waren wichtig, schließlich hatte er bei Gunter Böhmer in Stuttgart und W. M. Busch in Hamburg studiert.

Das Resultat: eine meisterhafte Radierung voller Spannung, dichte Linien der noch kahlen Bäume, die nur wenige Blicke auf ein klein wirkendes Schloss freigaben. Und doch wirkt alles majestätisch.

Die Galerie Böhler in Bensheim (Marktplatz 6) zeigt vom 21. Juli bis 21. August Werke von Wolfgang Werkmeister unter dem Titel „Naturgewalten – Wind und Regen in neuen Radierungen der Ostsee-Zyklen Fehmarn – Darß – Rügen“.

Werkmeister ging seinen Weg, unbeirrbar. Die Schwarz-weiß-Grafik war nach der Op- und Pop-Art in den 70er und 80er Jahren zu neuer Blüte gekommen, die Galerie Böhler hatte in Peter Ackermann, Bruno Müller-Linow, Malte Sartorius und Eberhard Schlotter bedeutende Vertreter präsentieren können. Und immer wieder Werkmeister.

Er kündete von seinen Reisen bis zum Nordkap oder nach Marrakesch oder einfach zu den nordfriesischen Inseln. Küstenlandschaften fesselten ihn, forderten ihn wie einst der „harmonische“ Odenwald. Klare Sicht, wundervolle Wolkenspiele und eine endlose Weite gaben seinen graphischen Werkzyklen von Hamburg und den West- und Ostseeküsten Deutschlands eine unverwechselbare Note.

Vor fast zehn Jahren zeigte die Galerie Böhler erste Blätter vom Darß und von Rügen. Für den Künstler war es eine neue, vielfach unberührte Welt in den teils sterbenden Wäldern um Ahrenshoop, am Bodden und der Halbinsel Zingst. Werkmeister bewahrte den Blick in die Natur der Jahrtausendwende für sich und uns, gleichsam als Chronist. Auf der Insel Fehmarn versuchte er es fortzusetzen, nicht die Motive fehlten, nein, es mangelte am Gegensätzlichen, an Herausforderungen für den Künstler, der in eine „Ideal-Ferienlandschaft“ gefallen war.

Die Besucher erwartet eine überraschende Ausstellung, es ist die zehnte Schau der Galerie mit Wolfgang Werkmeister. Der Künstler wird zur Eröffnung am Sonntag, 21. Juli, 11.30 Uhr, nicht nur anwesend sein, er wird diskutieren – was ist und was kann Kunst in unserer Zeit. red

