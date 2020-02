Wormser Straße Thema bei der SPD

Bensheim.Die SPD-Fraktion trifft sich zu ihrer Sitzung am Dienstag (18.). Ein kurzer Rückblick wird auf die letzte Stadtverordnetensitzung geworfen. Die Verkehrsproblem auf der Wormser Straße steht auf der Tagesordnung der Fraktion. Nachdem die SPD zur Entlastung der Wormser Straße die Weiterführung des Berliner Rings zum Tegut-Kreisel prüfen lassen wollte, sucht jetzt auch die CDU nach alternativen Lösungen.

Im Dezember 2019 hatte die SPD einen Antrag bezüglich „Prüfauftrag im Zusammenhang eines Verkehrsentwicklungsplanes“ eingebracht, der unter anderem zum Inhalt hatte, die Weiterführung des Berliner Rings in südlicher oder östlicher Richtung mit Anschluss an den Kreisverkehrsplatz Bundesstraße 3 Schwarzwaldstraße/ Heidelberger Straße durch ein Planungsbüro prüfen zu lassen. Dieser Antrag wurde mit den Stimmer der CDU abgelehnt. Die SPD-Fraktion bleibt an diesem Thema dran, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Fraktionssitzung beginnt um 19 Uhr im Hotel Felix. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.02.2020