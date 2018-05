Anzeige

Bensheim.Wraps sind eine echte Alternative zum Sandwich oder belegten Brötchen. Sie eignen sich als Snack für zwischendurch und unterwegs – auf jeder Gartenparty sind sie ein Hingucker.

In einem Kurs der Kreisvolkshochschule werden aus frischen und natürlichen Zutaten herzhafte und süße Füllungen zubereitet und in selbst gebackene Tortillas oder Crêpes eingerollt.

Der Kurs läuft am Donnerstag, 24. Mai, von 18 bis 21.45 Uhr, in der Küche der Kirchbergschule in Bensheim. Anmeldeschluss ist fünf Tage zuvor. Infos und Anmeldungen bei der KVHS Bergstraße unter www.kvhs-bergstrasse.de oder Telefon 06251/58263-76. red