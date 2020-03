Würdiges Andenken bewahren

Bensheim.In einem Brief an Bürgermeister Rolf Richter und die demokratischen Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Bensheim die Stadt auf, das Ehrengrab für Jakob Kindinger endlich in einen würdigen Zustand zu versetzen.

„Der Gewerkschafter und Antifaschist Jakob Kindinger hat aktiv Widerstand gegen den Nazi-Faschismus geleistet. Während der Terrorherrschaft der Nazis war er zehn Jahre unter unmenschlichsten Bedingungen in Haft, darunter sieben Jahre im Konzentrationslager Buchenwald. Jakob Kindinger hat unter Einsatz seines eigenen Lebens Mithäftlingen das Leben gerettet“, betont der DGB Bensheim in seinem Schreiben.

„Es ist höchste Zeit, dass das Ehrengrab für den antifaschistischen Widerstandskämpfer Jakob Kindinger von der Stadt Bensheim endlich in einen würdigen Zustand versetzt wird. Dazu gehören eine angemessene Gestaltung des Bereichs, auf dem sich der Grabstein nun befindet, und die Anbringung einer Informationstafel mit einer Würdigung Jakob Kindingers. Hier stehen die Stadt Bensheim und die politischen Entscheidungsträger in Bensheim in der Verantwortung“.

In dem Brief, den der DGB-Vorsitzende Günther Schmidl, der stellvertretende Vorsitzende Kurt Manich und der DGB-Regionssekretär Horst Raupp unterzeichnet haben, heißt es weiter: „Gerade in der heutigen Zeit, in der Rechtsextremisten, Antisemiten und Neonazis mit ihren menschenverachtenden Hassparolen gegen andere Menschen hetzen und Menschen ermorden, ist es dringend notwendig, einem Antifaschisten wie Jakob Kindinger öffentlich ein ehrenden Gedenken zu bewahren. Die Demokratie und die Menschenwürde müssen gegen den Angriff von rechts entschlossen verteidigt werden. Dazu gehört auch eine antifaschistische Erinnerungskultur. Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 09.03.2020