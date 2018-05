Wunsch nach Kleinbus-Linie

Anzeige

Hochstädten.Neben Ortvorsteher Bernd Rettig und Anette Reil-Held vom Ortsbeirat Hochstädten konnte die BfB-Fraktion viele Hochstädter Bürger zur öffentlichen Fraktionssitzung in Hochstädten begrüßen. „Die BfB-Fraktion bedankt sich für das außergewöhnlich hohe Engagement der Hochstädter Bürger für ihren Stadtteil und hofft auf einen dauerhaften Erfolg des Dorfladens mit Café im Hochstädter Haus. Der Dorfladen ist eine gute Antwort auf die älter werdende Gesellschaft und wir hoffen, dass das Modell von anderen Stadtteilen übernommen werden kann“, erklärt BfB-Stadtverordneter Franz Apfel.

Ortsvorsteher Bernd Rettig informierte über die Gründung des Dorfladens. Die Eröffnung findet am Freitag, 8. Juni, im Hochstädter Haus statt. Zwei Laden-Leiterinnen und zehn Aushilfen betreuen den Dorfladen. Am Hochstädter Haus selbst muss noch – wie berichtet – das Dachgeschoss ausgebaut werden, das als Veranstaltungsraum für Hochstädter Vereine und sonstige Veranstaltungen genutzt werden kann. Ebenfalls sind noch die Außenanlagen fertigzustellen. Die Eröffnung des Hochstädter Hauses findet im Herbst, wahrscheinlich im Oktober, statt.

Die Verbesserung der ÖPNV-Anbindung von Hochstädten nach Bensheim und zurück stand danach im Mittelpunkt der Sitzung. Die Anbindung der Hochstädter Schüler an die Schulen in Bensheim funktioniere gut. Darüber hinaus besteht der Wunsch in Hochstädten nach mehr Direktverbindungen zwischen Hochstädten und Bensheim, insbesondere an schulfreien Tagen, sowie eine bessere Abstimmung der Verbindungen mit den Abfahrts- und Ankunftszeiten der Züge in Bensheim und Auerbach.