Anzeige

Laut Antrag der Stadt Bensheim sind in Schwanheim die Straßen Am Junkergarten zwischen Rohrheimer Straße und Ortsende sowie Am Falltor zwischen Junkergarten und der Hausnummer 20 für eine Bewilligung im Programmjahr 2019 vorgesehen. Diese Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Einführung der Einbahnstraßenregelung.

Da die Entwicklung der Gewerbegebiete Südwest und Stubenwald für mehr Verkehr sorgt, steht im Jahr 2020 die grundhafte Erneuerung der Robert-Bosch-Straße bis Ampèrestraße in Bensheim auf dem Plan. Im gleichen Jahr soll nach Wunsch der Stadt die erheblich beschädigte Friedhofstraße von der Heidelberger Straße bis Röderweg saniert werden.

2021 und 2022 sieht die Liste die Erneuerung der Saarstraße von der Darmstädter Straße bis zur Wilhelmstraße sowie die Rodauer Straße in Fehlheim zwischen der Langwadener Straße und der Kapellstraße vor.

Schon in diesem Jahr steht die grundhafte Erneuerung der K 58 Märkerwaldstraße inklusive Erneuerung der Bachstützwand zwischen Kirche und der Straße Am Mühlkandel an. Der Bewilligungsbescheid liegt vor, die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich im August 2018.

Für die grundhafte Erneuerung der Rohrheimer Straße in Schwanheim zwischen Römerhügel (Kirche) und Ortsausgang ist der Fördermittelantrag bei „Hessen Mobil“ gestellt. Mit einer Bewilligung ist gegen Ende des Jahres 2018 zu rechnen, so dass die eigentliche Baumaßnahme im Frühjahr 2019 beginnen soll. Seit einigen Tagen läuft die Sanierung der Fahrbahndecke und der Entwässerungsrinnen auf dem Berliner Ring vom Kreisverkehr Saarstraße bis Kreuzung Brückweg. Bis Ende Juni soll die Erneuerung abgeschlossen sein. Ebenfalls 2018 ist die Deckenerneuerung der Schwanheimer Straße geplant. Nach der Sommerpause soll es zwischen der Bahnunterführung bis zum Kreisverkehr am Berliner Ring losgehen. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 08.05.2018