Wurzeln der Verfassung hegen und pflegen

Bensheim.Ob in der deutschen Verfassung auf ein höheres Wesen Bezug genommen wird, war 1949 einer der strittigsten Punkte bei der Entstehung des Grundgesetzes. Der Verfassungsrechtler Paul Kirchhof erläuterte in Bensheim, was die Formulierung „in Verantwortung vor Gott“ wirklich bedeutet und warum damit kein Glaubensbekenntnis verbunden ist.

„Der Mensch muss sich zur Freiheit qualifizieren“, so

...