„XPraise“ spielt im Christuszentrum

Bensheim.Am Dienstag, 26. November, spielt ab 19.30 Uhr beim Mittelpunktabend im Christuszentrum Bergstraße, Berliner Ring 118, in Bensheim die Band „XPraise“.

Die sechs Musiker (Gesang, Keyboard, Gitarre, Bass, Schlagzeug, Saxofon, Querflöte) stellen mit ihrer Musik Jesus Christus in den Mittelpunkt. Mit ihren teils rockigen, teils balladigen Musikstücken will XPraise dazu einladen, sich neu auf Gott auszurichten. Dazu helfen neben der Musik animierte Texte auf der Leinwand, kurze Hinführungen und Gebete zwischen den Liedern sowie verschiedene überraschende Effekte. Die Einladung der Gemeinde zu diesem Abend ergeht an alle interessierten Menschen. Der Eintritt ist frei. red

