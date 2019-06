Bensheim.Die Gemeinde Sankt Georg bietet Yoga für Senioren an – auch Menschen, die eine Gehhilfe oder einen Rollator benötigen, sind zu den Übungsstunden eingeladen. Am Montag, 17. Juni, findet im Pfarrsaal um 9 Uhr ein erstes Treffen statt, regelmäßige Übungsstunden an den folgenden Montagen können folgen.

Die Idee entstand bei der Gemeindereise in Sri Lanka während eines Gesprächs zwischen Pfarrer Thomas Catta und Dolf Patzelt, der die Übungen anleiten wird.

Leichte Übungen – angepasst an die Möglichkeiten der Teilnehmer – in entspannter Atmosphäre werden im Mittelpunkt stehen. Die Ziele sind: Verbesserung der Beweglichkeit, der Atmung und der Konzentration. Aus der Mitte der Teilnehmer werden sich sicherlich weitere Ziele ergeben.

Begonnen wird mit einfachen Übungen. „Wichtig ist allein die Bereitschaft mitzumachen und sich auf die Übungen einzulassen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Lockere Kleidung, eine Decke und ein Kissen sollten von den Teilnehmern mitgebracht werden. Eine Yogamatte ist von Vorteil, kann aber auch später besorgt werden.

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung ist erwünscht (aber nicht Bedingung): über das Pfarrbüro Sankt Georg oder bei Übungsleiter Dolf Patzelt, Telefon 0170/504905 oder 06251/9846933. red

