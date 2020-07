Yoga mit dem „Salon der Mitte“

Bensheim.Freientfalter, Herzblütler und Federtänzer sind drei Begriffe, die für Heidemarie Becker die Entfaltung des Selbst wiedergeben und in ihrem selbstentworfenen Logo zu finden sind.

Die ausgebildete Lehrerin in Hatha-Yoga, weitergebildet in Klangtherapie und Hormon-Yoga, bietet Yoga im Park auf der Wiese in einem zauberhaften Parkanwesen in Auerbach auf Spendenbasis an. Zu Anfang führt sie ein intensives Gespräch, um sich ein holistisches, also ganzheitliches Bild zu machen, um dann ein Programm für den Suchenden zusammenzustellen.

Sowohl in Gruppen- als auch in Einzeltherapien finden ihre Kurse statt. 2003 begann Heidemarie Becker Yoga zu praktizieren und unterrichtet seit 2014. In Mainz und Wiesbaden gab sie bisher Unterricht. Termine können über die Homepage von Heidemarie Becker ausgemacht werden. df/ Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.07.2020