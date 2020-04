Yoga und Musikkinder

Bensheim.Wegen der Infektionsgefahr mit dem Coronavirus ist auch der Partnerbereich des Familienzentrums – wie bereits berichtet – bis auf Weiteres geschlossen.

Um die Familien weiterhin begleiten zu können, bietet das Familienzentrum nach wie vor die offenen Begegnungsangebote und einige Kurse online über das Programm Zoom an.

Das Café Klatsch ist dadurch immer mittwochs von 9.30 bis 10.30 Uhr und das Baby-Familiencafé freitags von 9.30 bis 10.30 Uhr erreichbar.

Der Kurs „Musik erleben (Babys 0-13 Monate)“, einige Yogakurse und die Musikkinder (ab drei Jahren) finden ebenfalls per Videokonferenz statt. Das teilte das Familienzentrum in einer Pressemitteilung am Montag mit.

In allen Kursen gibt es noch freie Plätze. Um an den Treffen teilzunehmen, benötigt man einen Computer, ein Laptop, ein Tablet oder ein Smartphone. Die Interessenten können eine E-Mail an partner@famlienzentrum-bensheim.de senden und werden dann zehn Minuten vor Beginn des jeweiligen Kursangebots per E-Mail eingeladen.

Das Bensheimer Familienzentrum freut sich, so weiterhin mit den Familien in Verbindung bleiben zu können, teilt der Verein abschließend mit. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.04.2020