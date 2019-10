Zahl der Urnenbestattungen steigt weiter

Der KMB-Bauhofservice hat in der Vergangenheit die gekiesten Wegeflächen auf Friedhöfen regelmäßig mit Glyphosat gespritzt, um dem Unkrautwachstum entgegenzuwirken. 2018 entschieden die städtischen Gremien wie berichtet, künftig auf Glyphosat zu verzichten.

Seit 2019 wendet der KMB eine alternative Möglichkeit der Unkrautbeseitigung an – und zwar ein System mit Heißluft. Im Gegensatz zum Spritzmittel stirbt bei diesem System die Wurzel der Unkräuter nicht ab, so dass die Pflanze sehr schnell wieder austreiben kann.

Der mit diesem Verfahren entstehende deutlich höhere Zeitaufwand überschreitet jedoch die personellen Möglichkeiten des Bauhofservices, so dass es zwangsläufig zu einer Zunahme „verwilderter“ Wege und Flächen komme, heißt es von Seiten des KMB. In diesem Zusammenhang kam es zunehmend zu Kritik am Zustand der Bensheimer Friedhöfe durch die Friedhofsnutzer und -besucher, da insbesondere die gekiesten Wegeflächen mit Unkraut durchwachsen waren. „Der Bauhofservice ist sehr bemüht, im Rahmen seiner technischen und personellen Möglichkeiten die Bearbeitungsintervalle auf den gekiesten Wegeflächen der Friedhöfe so optimal wie möglich zu takten, um ein gepflegtes Erscheinungsbild der Friedhöfe zu gewährleisten“, schreibt der KMB.

Die Friedhofsverwaltung bittet die Nutzungsberechtigten, neben der Pflege der Grabstätte auch einen Bereich von circa 30 Zentimetern um ihre Grabstätte herum von Unkraut frei zu halten. ps