Zahnarztpraxis übernommen

Bensheim.Nach 36 Jahren hat zum 1. April Zahnarzt Dieter Glenz (r.) seine Praxis in der Hauptstraße an Thomas Lautenschläger (l.) übergeben, der sich dadurch den Wunsch erfüllen konnte, eine eigene Praxis zu eröffnen. „Erstmals habe ich die Möglichkeit, Zahnheilkunde so zu praktizieren, wie man es für sich selbst wünscht“, so Lautenschläger, der bisher in verschiedenen Praxen im Rhein-Main-Gebiet tätig war.

Von der systematischen Behandlung von Zahnfleischerkrankungen über den Zahnerhalt sowie mikroskopischer Wurzelbehandlungen bis hin zur Implantologie reicht das Spektrum der jetzt unter dem Namen Cranium-Zahnheilkunde geführten Praxis. Außerdem werden Kiefergelenk- und Muskelerkrankungen behandelt. Benötigter Zahnersatz kommt aus dem eigenen Labor. Dieter Glenz nahm die Schlüsselübergabe noch mal zum Anlass seinen Patienten und seinen Mitarbeiterinnen zu danken. Mit reduzierten Behandlungszeiten wird er in der Praxis von Thomas Lautenschläger noch tätig sein. df/

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 08.04.2019