Zahngold bringt 11 000 Euro fürs Hospiz

Bensheim.Ein großes Dankeschön sagt das Hospiz Bergstraße dem Praxisteam der Zahnarztpraxis Cranium Zahnheilkunde sowie besonders allen Patienten, die 2019 altes Zahngold als Spende zur Verfügung gestellt haben. Dieses Zahngold wurde eingeschmolzen und hat die Summe von 11 038,77 Euro für das Hospiz Bergstraße erbracht. In dem Haus am Kirchberg in Bensheim wird bis zu zehn schwerstkranken, sterbenden Menschen ein würdevolles Leben bis zum Ende ermöglicht. Die Spende trägt dazu bei, die Arbeit des Hospizes zu sichern. red/Bild: Hospiz

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 18.12.2019