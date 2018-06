Anzeige

Bensheim.Die Theater-AG der Grundschule in den Kappesgärten stellte ihr diesjähriges Schwarzlicht-Theaterstück Eltern, Schülern, Lehrern und Freunden vor.

Gar zauberhaft ging es am Donnerstag und Montag in der Grundschule in den Kappesgärten zu, wo die Theater-AG (Leitung Kirsten Gundlach) zu einem Besuch in das faszinierende Reich der Märchen eingeladen hatte. Im „Märchenwald“ sollte die Zuschauer Unheimliches und Zauberhaftes, Böses und Gutes erwarten, denn Märchen sind bekanntlich immer eine Mischung aus allem.

Und tatsächlich begegneten den Zuschauern bereits in der ersten Schwarzlichtszene eine Reihe magischer Wesen: Ein Einhorn schwebte gemeinsam mit anmutigen Feen durch den Zauberwald, gefolgt von unheimlichen Monsterwesen, die das Reich mehr und mehr unter ihre Kontrolle zu bringen schienen.