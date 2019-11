Zehn Jahre Bestattungsunternehmen Opper

Bensheim.Seit zehn Jahren gibt es das Bestattungsunternehmen des fachgeprüften Bestatters Armin Opper.

Anfangs war er in der Wilhelm-Euler-Straße in Bensheim ansässig und ist jetzt in der Darmstädter Straße 114-118 in Auerbach zu finden. Sein Arbeitsbereich reicht von der klassischen Erdbestattung über Feuer-, Natur-, Wald-, und Baumbestattungen bis hin zur Seebestattung.

Opper bietet Trauerhilfe und Beratung in allen Bestattungsfragen. So auch in der Bestattungsvorsorge, damit im Falle des Ablebens die zu Lebzeiten getroffenen Verfügungen umgesetzt werden. df/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 27.11.2019