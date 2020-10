Zehn Jahre Kunst im Hospiz

Bensheim.Kunst berührt jeden Menschen unterschiedlich. In den Ausstellungsobjekten der verschiedenen Künstlerinnen und Künstler konnten die Gäste im Hospiz Bergstraße in Bensheim, aber auch Angehörige und Besucher, Bilder entdecken, in denen sie für ihre Freude, Trauer, Wut, Zweifel oder Zuversicht einen Ausdruck finden konnten.

Der Kalender „10 Jahre Kunst im Hospiz“ zeigt im A3-Format eine Auswahl von Werken der ausstellenden Künstlerinnen und Künstler – sicher auch eine schöne Geschenkidee zu Weihnachten.

Der Kalender kann ab sofort bis zum 15. Oktober verbindlich unter Telefon 06251/1752811 oder im Internet beim Hospizverein Bergstraße (www.hospiz-verein-bergstrasse.de) für 25 Euro bestellt werden.

Die Abholung der Kalender im Hospiz Bergstraße kann voraussichtlich Ende November 2020 erfolgen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 12.10.2020