Bensheim.Am internationalen Gedenktag „Nein zu Gewalt an Frauen“ rief Terre des Femmes dazu auf, Flagge zu zeigen und damit ein Zeichen gegen Gewalt an Mädchen und Frauen zu setzen. Diese Aktion veranstalteten wieder das Frauenbüro der Stadt sowie das Frauenhaus Bergstraße. Am Montag wurden vor dem Rathaus die Fahnen gehisst, um die wichtigen Themen an die Öffentlichkeit zu bringen. df/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 27.11.2019