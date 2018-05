Anzeige

Die Bilder funktionieren wie Kippfiguren, die sich gegenseitig in Frage stellen. Nichts existiert ohne seinen Gegensatz. Letztlich malt Merz in jedem seiner Bilder einfach alles: das All und das Nichts - den gesamten Kosmos. Und der Künstler schafft es dabei tatsächlich, das Schweben und das Sich-Auflösen, die ganz betonte Raumlosigkeit am Ende in eine unerschütterliche Bildkomposition zu überführen. Häufig sind es eine Horizontale oder eine Vertikale, die im Bild eine Grenze ziehen zwischen Hell und Dunkel, Hier und Dort und damit Halt und Orientierung vermitteln. So lässt der Maler den Betrachter beglückt zurück: Philosophierend, aber nicht verunsichert.

Zur Vernissage am 8. Mai kam der Künstler aus Berlin, wo er überwiegend lebt und arbeitet. Laudator Wolfgang H. Runge bemerkte über das Bild „Drei Grazien“ aus dem Jahr 2014 im Vergleich zu einem Bild von Raffael zum selben Thema: „Bei Raffael stehen die drei Damen einander zugewandt nackt im Zentrum. Sie berühren sich gegenseitig mit jeweils einer Hand. In der anderen hält jede etwa in Brusthöhe einen goldenen Apfel. Merz entledigt das Motiv von allem, was er für unnötig hält: Fort ist die hügelige Landschaft, dort sind aber auch die drei Damen, auf die Raffael noch so viel Mühe verwandte … Bei Merz stehen nicht die Überbringerinnen im Mittelpunkt, sondern das Gebrachte, bei ihm auch nicht drei goldene Äpfel, sondern drei eher unscheinbare Kugeln.“

Die Ausstellung dauert noch bis zum 16. Juni, geöffnet samstags von 10 bis 14 Uhr, werktags nachVereinbarung. Ein Teil der Ausstellung ist auch in den Schaufenstern der Galerie zu sehen.

Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 19.05.2018