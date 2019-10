Zeitloser Tieftöner mit Tiefgang

Bensheim.Für Walter Renneisen ist dieses Stück ein exzellenter Resonanzkörper. In Patrick Süskinds „Der Kontrabass“ kann er seine künstlerische Spannweite rücksichtslos ausspielen. Vielleicht gibt es kein anderes Solo, die Darstellung des Chefrequisiteurs im „Josef Bieder“ einmal ausgenommen, in dem der Schauspieler so in einer Rolle aufgeht.

Als emotional wie biografisch zerrissener Beamter im

...