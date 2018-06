Zeitreise zu Kelten, Inkas und Römern

Anzeige

Jede Altersgruppe wird sich an einer eigenen „timeline“ entlang hangeln und während der Ferienspiele die unterschiedlichsten Tiere, Orte oder Menschen treffen.

Gruppe 1: Die Zeitreise der sechs- bis siebenjährigen Kinder beginnt vor 68 Millionen Jahren mit einem Besuch der Dinosaurier auf der Halbinsel Yucatán. Die Weiterreise führt unter anderem in die Eisenzeit mit Workshops im Keltendorf am Donnersberg, und sie endet 1668 in der berühmt-berüchtigten Piratenhochburg „Port Royal“.

Gruppe 2: Die Acht- bis Neunjährigen starten in Mesopotamien, üben sich in sumerischer Keilschrift, nehmen an antiken Olympischen Spielen teil, „treffen“ Chinas ersten Kaiser, erfahren im Wormser Nibelungenmuseum mehr über Siegfried und Kriemhild und beenden ihre Reise im industriellen 19. Jahrhundert, wobei sie aber auch einen „Abstecher“ nach Marburg ins Haus der Brüder Grimm unternehmen.

Gruppe 3: Bei den Mädchen und Jungen im Alter von zehn bis elf Jahren steht das Feuer am Anfang ihrer Reise, sie „treffen“ frühe Menschen, üben sich im Mammut-Elfenbeinschnitzen, begegnen Legionären im Römerkastell Saalburg und enden 1520 im Inkareich. Beim Lamatrekking lernen sie die Tiere der Anden kennen.

Gruppe 4: Die ältesten Teilnehmer starten im Jahr 700.000 vor Christus und werfen, nahe Peking, einen Blick in Höhlen des Homo erectus. Dort wurde damals schon nachweislich gekocht. Von daher verwundert es nicht, dass China mit vielen kulinarischen Genüssen aufwarten kann. So ist Chinas Küche also eine Stippvisite wert. Mit dem Thema Vulkanismus geht es archäologisch weiter nach Santorini und Pompeji. Die Reise der 12- bis 14-Jährigen endet schließlich in der Moderne mit einer Rundfahrt am Frankfurter Flughafen.

Am Freitag, 6. Juli, werden zum Abschlussfest spannende Reisebe-richte, Souvenirs und Präsentationen erwartet. Das Finale findet ab 13.00 im Weiherhausstadion statt – bei Regen in der Weststadthalle. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.06.2018