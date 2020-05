Zeller Ferienspiele fallen aus

Zell.Seit 19 Jahren finden in Zell in den Sommerferien die beliebten Ferienspiele statt. So tummelten sich im vergangenen Jahr rund 35 Kinder eine Woche lang mit tatkräftiger Unterstützung der Zeller Vereine (Nabu, Freiwillige Feuerwehr, SKG Zell, Hemsbergturm-Verein sowie der evangelischen Kirche) auf dem Freizeitgelände der SKG.

Auch wenn die Ferienspiele in diesem Jahr bereits im Januar ausgebucht waren, wird es in diesem Jahr anders: die Zeller Ferienspiele fallen der Coronavirus-Pandemie zum Opfer. Trotz intensiver Bemühungen und Überlegungen der Organisatorinnen Anja Herpel und Sabrina Machu, gemeinsam mit dem Ortsbeirat Zell und den Vereinsvorständen, wurde nun entschieden, das Ganze in diesem Jahr aus Sicherheitsgründen abzusagen.

Das Orga-Team freut sich auf das 20-jährige Jubiläum im kommenden Jahr und hat nun genügend Zeit, sich neue Höhepunkte einfallen zu lassen. red

