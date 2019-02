Zeller Kindergarten stellt sich vor

Zell.Zu einem Blick hinter die Kulissen lädt der evangelische Kindergarten Zell für Mittwoch, 20. Februar, um 19 Uhr ein. An diesem Abend können sich Eltern nicht nur aus Zell, die für ihren Nachwuchs einen Kindergartenplatz „mit einem etwas anderen Konzept“ (Leiterin Cornelia Klüver) suchen, in der Einrichtung umschauen.

Denn die Suche nach einem Kindergartenplatz wird nun für Eltern, deren Kinder vom 1. August 2019 bis 31. Juli 2020 ihr zweites Lebensjahr vollenden, aktuell. Der Nachwuchs muss bis zum 28. Februar dieses Jahres in einem Kindergarten oder über das Internet-Portal der Stadt Bensheim angemeldet sein. Die frei werdenden Plätze werden dann bis Anfang Mai vergeben. Das ist das in Bensheim übliche Aufnahmeverfahren, an das sich auch der evangelische Kindergarten in Zell hält.

Die pädagogischen Fachkräfte bieten nicht nur einen Rundgang durch den Kindergarten an, sondern auch Informationen zum pädagogischen Konzept. Der Zeller Kindergarten bietet von Montag bis Freitag (7.30 bis 16 Uhr) vier unterschiedliche Betreuungsmodelle, an fünf Tagen frisch zubereiteten Mittagstisch, zwei altersübergreifende Gruppen mit 15 oder 25 Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren und eine sanfte Eingewöhnung in Anlehnung an das Berliner Modell an.

Anmeldung erforderlich

Die Kinder können in einem Haus mit differenziert eingerichteten Funktionsecken und -räumen ihre Neigungen und Fähigkeiten ausleben. Zudem gibt es eine raumübergreifende zweite Ebene sowie ein Außengelände über zwei Ebenen. Einmal monatlich gibt es einen Waldtag für die angehenden Schulkinder, regelmäßig Kiga-workshops als Alternative zum Elternabend und jährlich ein ausführliches Gespräch mit den Eltern über die fortschreitende Entwicklung des Kindes

Um Anmeldung wird gebeten: Evangelischer Kindergarten Zell, Auf der Mauer 3, Telefonnummer 06251/4933. red

