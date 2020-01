Zeller Kindergarten stellt sich vor

Zell.Neue Wege beschreiten – das werden alle Eltern, die ihre Kinder in einer Kinderbetreuungseinrichtung anmelden wollen. Auf das der Weg dorthin bekannter und damit überschaubarer wird, lädt Cornelia Klüver, die Leiterin des evangelischen Kindergartens in Zell, für Donnerstag (6.) um 19 Uhr in die Kita ein.

Die pädagogischen Fachkräfte möchten sich Zeit nehmen, den interessierten Eltern auf einem Rundgang durch den Kindergarten einen Einblick in die Räumlichkeiten und das pädagogische Konzept zu geben sowie ihre Fragen zu beantworten.

Auch der Zeller Kindergarten ist eingebunden in das Bensheimer Aufnahmeverfahren, das sagt: Alle Kinder, die vom 1. August 2020 bis 31. Juli 2021 in einer Kinderbetreuungseinrichtung aufgenommen werden sollen, müssen bis zum 29. Februar angemeldet werden. Im Kindergarten Zell können Kinder im Alter ab zwei Jahren bis zum Schuleintritt betreut werden.

Weitere Informationen finden sich auf der Homepage: gronau-zell.ekhn-net.de. Für den Info-Abend kann man sich unter der Telefonnummer 06251/4933 bei Cornelia Klüver anmelden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 31.01.2020