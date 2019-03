Zeller Züchter verteidigen Titel

Zell.Bei der Jahreshauptversammlung des Rasseflügelzuchtvereins Zell berichtete Vorsitzender Manfred Knapp von einem ereignisreichen Jahr 2018.

Am 6. und 7. Januar 2018 wurde die 20. Zeller Taubenschau und die Lokalschau durchgeführt. Auf der Schau wurden 345 Tiere in 35 verschiedenen Rassen ausgestellt. 27 Aussteller zeigten die Tiere.

Am Bewertungstag wurde von 5 Preisrichtern die Note Vorzüglich 14-mal und die Note Hervorragend 29-mal vergeben. Dieses Ergebnis zeigt die gute Qualität der ausgestellten Tiere. Während der traditionellen Eröffnung der Schau wurden verdiente Mitglieder des Vereins geehrt.

Am 24. Februar fand die Jahreshauptversammlung im Zeller Gemeinschaftshaus statt. Es wurden die Berichte über das vergangen Jahr gegeben und der Vorstand neu gewählt. An Ostern wurden die Kindergärten in Gronau und Zell sowie die Kinder der Mitglieder mit einem kleinen Ostergeschenk bedacht.

Am 28. Juli waren alle Mitglieder und Gönner zu einem Grillabend auf dem Hemsberg eingeladen. Die „Lauftüchtigen“ erklommen den Hemsberg gemeinsam, die nicht so fitten wurden gefahren. Fast 50 Personen konnten bei herrlichem Wetter am Turm begrüßt werden. Vom Hemsbergwirt wurden sie mit einem Grillbufett verköstigt. Vom 10. bis 12. August wurde zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr und der Sport- und Kulturgemeinde die Zeller Kerwe durch geführt.

Zur 52. Hauptsonderschau der Zwerg-Italiener-Züchter im November konnten zum siebten Mal seit 1977 Züchter aus dem gesamten Bundesgebiet in Zell begrüßt werden. Am Dorfmarkt war der Verein mit einem Infostand vertreten. Die Weihnachtsfeier wurde in der Weinschänke Götzinger durchgeführt. Am letzten Wochenende des Jahres führte der Kreisverband Bergstraße die Kreisschau und die Kreisjugendschau in Lautern, durch. Zum wiederholten Mal waren alle Kreisvereine gefordert. Die Schau wurde unter Federführung des Kreisvorstandes, durchgeführt. Eine gelungen Veranstaltung. Die Zeller Züchter konnten ihren Vereinskreismeistertitel verteidigen.

Im Berichtsjahr sind vier Mitglieder verstorben, einer ausgetreten, sechs neue Mitglieder konnten begrüßt werden.

Rechner Benjamin Ehret berichtete über die Kassenlage des Vereins. Leider wurde ein kleines Minus erwirtschaftet. Der Kassenbestand ist aber weiterhin nicht besorgniserregend. Die Kassenprüfer bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung und beantragten die Entlastung des Rechners und des Vorstands. Diesem Antrag wurde einstimmig zugestimmt.

Zu Kassenprüfern für das Geschäftsjahr 2019 wurden Richard Götzinger und Reinhard Grohrock einstimmig gewählt.

Der Jahresbeitrag wurde auf Vorschlag des Vorstandes nicht verändert. red

