Bensheim.Die Katholische Junge Gemeinde (KJG) der Kirchengemeinde Sankt Laurentius in Bensheim lädt auch in diesem Jahr alle Kinder zwischen sieben und 14 Jahren, vom 26. Juli bis 2. August, ins Zeltlager in Seibersbach bei Stromberg ein.

Unter dem Motto „Superheldenlager“ können die Kinder dort für eine Woche mit Staffettenläufen, Nachtwanderungen oder einem Besuch im Schwimmbad Spaß haben. Anmeldungen gibt es im Pfarrhaus (Hagenstraße 22, Bensheim) oder werden bei Anfrage per E-Mail an die Zeltlagerleitung Tom Klug und Lukas Talkner (kjg-st.laurentius@gmx.de) versendet.

Es sind nur noch wenige freie Plätze vorhanden. Es wird ein Kostenbeitrag erhoben. red