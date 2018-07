Zero Waste – Leben ohne Müll

Anzeige

Wie es Shia und Hanno Su gelingt, ihren Jahresmüll so sehr zu reduzieren, das erzählen die beiden Betreiber des Blogs Wasteland Rebel am Freitag (3.) in der Buchhandlung Schlapp in der Bahnhofstraße.

Die Grüne Liste Bensheim, der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen und die Grüne Jugend Bergstraße laden gemeinsam mit dem BUND Bergstraße dazu ein, dem „Trash Talk“ zu lauschen und Ideen für das müllärmere Leben im eigenen Haushalt zu sammeln. Der Vortrag bildet den Auftakt zur zweiten Bergsträßer Nachhaltigkeitsmesse am Samstag (4.) in der Bensheimer Fußgängerzone. „Nachhaltigkeit heißt auch, möglichst wenig Müll zu produzieren“, sagt Kreisvorstandssprecher Matthias Schimpf. „Wir freuen uns darauf, wenn Shia und Hanno Su ihre Erfahrungen mit uns teilen, denn schon die kleinen täglichen Entscheidungen in puncto Müllvermeidung können Großes bewirken.“

Am Freitag um 19.30 Uhr können sich Interessierte in der Buchhandlung H.L. Schlapp in Bensheim selbst davon überzeugen, denn Shia und Hanno Su geben in ihrem lebhaften Vortrag einen spannenden Einblick in ihren Alltag ohne Müll. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 31.07.2018