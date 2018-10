Zerstörungswut mit Folgen

Bensheim.Ein Polizeibeamter hat am Donnerstagabend in seiner Freizeit einen 19-Jährigen am Bahnhof dabei beobachtet, wie er eine Glasscheibe zerstörte. Bei der Kontrolle, bei der der Freiwillige Polizeidienst unterstützte, wehrte sich der 19-Jährige so erheblich, dass der Polizist leichte Verletzungen davontrug.

Gemeinsam mit den alarmierten Kollegen der Polizeistation Bensheim konnte der Randalierer schließlich und unter Zuhilfenahme von Pfefferspray überwältigt werden. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, eingeleitet. Die Polizei fand im Rucksack des 19-Jährigen geringe Drogenmengen. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 20.10.2018