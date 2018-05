Zeugen gesucht nach Unfall mit Kind

Anzeige

Bensheim.Ein 12-jähriger Junge ist bereits am 2. Mai am Kreisel Berliner Ring/Schwanheimer Straße von einem grauen Opel Omega angefahren und leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der 67 Jahre alte Autofahrer, der gegen 7.45 Uhr die Schwanheimer Straße in Richtung Kreisel entlangfuhr, übersah laut Polizei offensichtlich beim Rechtsabbiegen in den Berliner Ring den Jungen aus Bensheim, der den dortigen Radfahrerweg benutzte.

Der 12-Jährige erlitt bei dem Sturz vom Fahrrad Hautabschürfungen und Prellungen. Die Polizei in Bensheim sucht für die weitere Unfallbearbeitung noch Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06251/84680 zu erreichen. pol