Anzeige

Bensheim.Nach einer Auseinandersetzung am Samstagabend (17.) haben die Beamten der Polizei in Bensheim die Ermittlungen übernommen und suchen Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen 19.30 Uhr wurden die Polizisten in die Bahnhofstraße auf Höhe einer dortigen Bank gerufen.

Ein 32 Jahre alter Mann gab gegenüber den Streifenbeamten an, dass er kurz zuvor aus unbekannten Gründen von einer Gruppe von fünf bis sechs Personen attackiert worden wäre. Einer der Unbekannten hätte auch eine Getränkedose auf ihn geworfen und am Ohr verletzt.

Anschließend sollen die Täter in Richtung Beaunerplatz geflüchtet sein.