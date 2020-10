Zeugen nach Unfall gesucht

Bensheim.Am Mittwoch zwischen 8.15 und 8.35 Uhr beschädigte ein schwarzer Citroën Berlingo auf Höhe des Autohauses Lotz einen grauen Mercedes Benz E-Klasse, der auf der Robert-Bosch-Straße stadteinwärts fuhr.

Die Außenspiegel an beiden Autos wurden beschädigt. Beobachtet wurde der Unfall von einem Zeugen, der der Polizei aber nicht bekannt ist. Er und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, Hinweise zu dem Unfallhergang an die Polizeistation in Bensheim unter Telefon 06251/84680 weiterzugeben. pol

