Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bensheim.Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochnachmittag (19.) im Stadtteil Auerbach sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 16.45 Uhr wurde in der Straße „Im Tiefen Weg“, kurz vor der Einmündung zur Darmstädter Straße, ein am rechten Fahrbahnrand geparkter, silberfarbener Kleinwagen von einem schwarzen Mercedes angefahren. Dessen Fahrer flüchtete jedoch vom Unfallort. Bei dem schwarzen Mercedes soll es sich nach Zeugenangaben um einen SUV oder Geländewagen gehandelt haben. Zudem konnten Teile des Kennzeichens abgelesen werden: HP – FB.

Am Steuer saß nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein 55 bis 65 Jahre alter Mann, der eine Basecap trug. Sein Auto müsste an der hinteren Stoßstange an der Beifahrerseite einen Schaden aufweisen. pol

