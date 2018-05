Anzeige

Bensheim.Der Zirkus Baruk lädt zu einem Sondergastspiel in Bensheim ein. Das Zirkuszelt steht von Mittwoch, 9., bis Sonntag, 13. Mai, auf dem Festplatz am Berliner Ring. Die Vorstellungen sind mittwochs, donnerstags und freitags um 17 Uhr, am Samstag (12.) um 16 und 19.30 Uhr sowie am Sonntag (13.) um 14 Uhr.

Unter dem Motto „Teatro Spettacolo“ wird klassisch-traditionelle Zirkus-Kunst mit einer Mischung aus Spannung, Humor und Attraktionen präsentiert, heißt es in der Ankündigung des Zirkus. Auf dem Programm stehen unter anderem Akrobatik, lustige Clowns, Pferde- und Kameldressuren.

In der Pause der zweistündigen Show kann der Streichelzoo besucht werden. red