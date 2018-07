Anzeige

Unter anderem wird der englische Tierlehrer Alexander Lacey gelungen mit einer gemischten Raubtiernummer auftreten. Laut Veranstalter hat Lacey unter anderem die höchste Auszeichnung beim „Internationalen Circusfestival von Monte Carlo“ gewonnen.

Salto mortale am Trapez

Die hauseigenen Tiere werden von Tierlehrer Marek Jama liebevoll betreut, ausgebildet und in der Manege präsentiert. Die weiteste Anreise in diesem Jahr hatten sicherlich die Mitglieder der Truppe Messoudi aus Australien – die vier Brüder zeigen eine akrobatische Handstandnummer von höchstem Niveau.

„Das schönste Flugtrapez Italiens“, so beschreibt Patrick Adolph die Nummer der sechsköpfigen Truppe „Flying Wulber“. „Hier stimmt nicht nur die artistische Leistung aus unterschiedlichsten Flugfiguren und dem legendären dreifachen Salto mortale. Die Truppe ist auch Meister der eigenen traumhaften Inszenierung“, so Zirkusdirektor Sascha Melnjak. Wirklich gute Clowns sind selten, heißt es in der Ankündigung weiter. Fündig geworden sind die Zirkusmacher in Venezuela. „Erstmalig tritt Henry in einer deutschen Manege auf. Der Venezolaner ist alles, nur nicht altbacken..“

Mit 200 Tieren, 100 Mitarbeitern, 207 Fahrzeugen und 22 Zugmaschinen ist der Zirkus Charles Knie von März bis November bundesweit auf Tournee. Im aktuellen Programmheft werden „große Momente und eindrucksvolle Bilder“ angekündigt.

Karten bei allen bekannten Vorverkaufsstellen oder der Ticket-Hotline (Telefon 0171/9462456). red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 18.07.2018